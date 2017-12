Turkije eist dat Oppenheimer cartoon weghaalt

Cartoonist Ruben L. Oppenheimer moet een tweet met zijn eigen spotprent over de Turkse president Recep Tayyip Erdogan offline halen. Dat heeft Twitter hem medegedeeld.

Het gaat om deze cartoon waarop is afgebeeld hoe de president seks heeft met een blauwe Twitter-vogel. Daarboven staat in het Engels 'Erdogan is geen geitenneuker'.

De Turkse rechter heeft begin deze maand de cartoonist verzocht om de cartoon te verwijderen omdat het een ’belediging van Erdogan’ is.

De cartoonist lijkt niet van plan gehoor te geven aan de eis van de Turkse regering. „Ik verwijder de cartoon zeker niet. Maar mocht Twitter hem evenmin verwijderen, volgt dan een verzoek om uitlevering? Wie zal het zeggen?”