Twee doden bij twee ongevallen in Gelderland

In Vuren viel vanochtend een verkeersdode bij een aanrijding op de Graaf Reinaldweg (N830). Door nog onbekende oorzaak botste daar vanochtend twee auto's op elkaar. Een van de voertuigen vloog in brand. Ondanks reanimatie overleefde de bestuurder het drama niet. De andere bestuurder is lichtgewond geraakt.

In Delwijl (gemeente Zaltbommel) is vanochtend een bestuurder overleden nadat deze met zijn auto een boom had geraakt en in een sloot tot stilstand was gekomen. Een vrachtwagenchauffeur zag het voertuig in een sloot liggen en waarschuwde de hulpdiensten. Alle hulp mocht niet meer baten.