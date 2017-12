Meisje (8) overleden in ziekenhuis na zwaar ongeval Krabbendijke

Het 8-jarige meisje uit Krabbendijke, dat maandag aan het einde van de middag bij een zwaar verkeersongeval aan de Oude Rijksweg zwaargewond raakte, is dinsdag in het ziekenhuis overleden. Dit heeft de politie dinsdag bekendgemaakt.

Maandagmiddag werden rond 17.10 uur de hulpdiensten gealarmeerd omdat er een ernstige aanrijding had plaats gevonden. Het meisje was bij het oversteken van de Oude Rijksweg aangereden door een automobilist. Ze werd ter plekke door ambulancepersoneel behandeld en daarna met spoed per ambulance afgevoerd naar het ziekenhuis in Rotterdam.

Overleden

Daar lag zij tot dinsdag in kritieke toestand en is zij aan haar verwondingen overleden. De politie heeft maandag ter plaatse technisch onderzoek gedaan. Over de exacte toedracht is nog niets bekend.