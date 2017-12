Kerstfiles richting de wintersportgebieden

De ANWB verwacht dat bijna 2 miljoen mensen de komende twee weken met vakantie gaan. Ongeveer de helft daarvan brengt deze dagen in het buitenland door. Favoriet zijn de zonvakantie, wintersport of een stedentrip.

De mensen die op wintersportvakantie gaan treffen het dit jaar. Er ligt overal al een flink pak sneeuw. Vanwege de goede sneeuwcondities verwacht de toeristenbond veel meer verkeer vanuit Europa richting de Alpen, vergeleken met vorig jaar.

In Duitsland worden vooral op zaterdag 23 december veel files verwacht. Ook tweede kerstdag zal het druk zijn op de routes naar de skigebieden. Knelpunten zijn de A3/A9 Neurenberg - München, de A5 Karlsruhe - Bazel, de A7 tussen Kempten en Füssen en de A8 München - Salzburg.

Op de wegen in Oostenrijk en Zwitserland wordt het zaterdag 23 december eveneens dringen richting de skigebieden. In Oostenrijk zijn de grootste knelpunten de A10 Salzburg – Villach en de B179 Fernpasstrasse bij de grenstunnel Füssen en voor de Lermoosertunnel. In Zwitserland is de St. Gotthardtunnel (A2 Bazel – Chiasso) het grootste knelpunt. Ook op de wegen bij Zürich en rond Lausanne is de kans op files groot.

Op de wegen naar de wintersportplaatsen in Frankrijk wordt het op de zaterdagen 23 en 30 december erg druk. De piek ligt tussen 09.00 en 12.00 uur. Knelpunten zijn de A6 Parijs – Lyon, de A40 Mâcon – Chamonix, A43 Lyon - Chambéry. Ook loopt het verkeer vast op de RN85 Grenoble - Gap bij Grenoble en op de RN90 Albertville - Bourg St. Maurice bij Moûtiers. Vooral op de laatste kilometers naar de wintsportplaatsen loopt de reistijd flink op. Oponthoud door terugreizend verkeer verwacht de toeristenbond op zaterdag 30 december en 6 januari.

Voor veel Nederlanders is aanstaande vrijdag 22 december de laatste werkdag van 2017. De ANWB verwacht vrijdagmiddag geen drukke avondspits. Wel begint die spits wat vroeger dan gebruikelijk. Daarna breekt in Nederland een periode aan waarin twee weken nauwelijks files staan. Pas op maandag 8 januari, voor velen de eerste werkdag van het jaar, is er weer sprake van een ochtendspits.