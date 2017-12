Bergen drugsgeld in verborgen ruimtes in auto's

De politie, het Openbaar Ministerie, de Douane, gemeente Rotterdam, FIOD, het Regionale Informatie en Expertise Centrum en de Belastingdienst hielden de ondermijningsactie afgelopen vrijdag en zaterdag in Rotterdam-Zuid. Ondermijning treedt op waar boven- en onderwereld verstrikt raken. De overheid maakt de ondermijning zichtbaar en pakt deze aan. Dat doen we als overheid gezamenlijk, door informatie en kennis te delen en te kunnen reageren op zaken die niet kunnen kloppen: kapperszaken zonder stoel, het ontmantelen van auto’s met verborgen ruimtes en met onverklaarbaar verkregen geld auto’s kopen.

Verborgen ruimtes

Tijdens controles op straat maar ook nadat het rijgedrag van bestuurders opviel, zijn vier auto’s aangetroffen met verborgen ruimtes. Specialisten ontdekken steeds vaker verborgen ruimtes. De politie vindt vrijwel altijd een link met georganiseerde misdaad waarbij het gaat om smokkelen van verdovende middelen, grote hoeveelheden cash geld of wapens. Van de vier auto’s nam de politie 1 auto met een lege verborgen ruimte in beslag. Deze is overgedragen aan de Douane. De andere verborgen ruimtes in drie auto’s waren wel in gebruik. Na het aantreffen van in totaal 250 gram heroïne en bijna 40.000 euro, zijn de 5 inzittenden van de auto’s gearresteerd en zal er nader onderzoek plaatsvinden.

Dure auto’s in beslag

De Mercedes E350 en Mercedes AMG van twee personen zijn in afwachting van nader onderzoek in beslag genomen omdat vermoed wordt dat deze met crimineel vermogen zijn betaald. Van de eigenaar van de Mercedes E350 bleek dat hij al lang niet meer werkte en in het verleden in drugs handelde. Over de eigenaar van de Mercedes AMG had het integrale afpakteam informatie verkregen dat hij deze auto contant had afgerekend. De politie is na deze informatie gericht op zoek gegaan naar de eigenaar en heeft de auto vrijdag in beslag genomen.

OMG-lid en notoire inbreker aangehouden

Tijdens de controle van een auto trof de politie 10 ponypacks cocaïne en 4 XTC-pillen aan. De bestuurder bleek lid van een Outlaw Motorcycle Gang. Ook zagen politiemensen een voor hen bekende woningbreker die een tasje aanpakte van een man. In de tas bleek een laptop te zitten. Via de Belgische politie is snel contact gelegd met de rechtmatige eigenaar. De laptop bleek gestolen te zijn en de verdachte is aangehouden. Even verderop werd tijdens de surveillance werd een opvallende overdracht gezien tussen twee mannen. De overdracht bleek een blok cocaïne van 1 kilo te zijn. Beide mannen zijn aangehouden.

Data

Naast de politie hebben ook andere partijen mooie resultaten geboekt. Zo nam de Belastingdienst 12 auto’s in beslag en inde 760 euro aan vorderingen. De gemeente inde op haar beurt €3423. Alle betrokken instanties hebben veel informatie verzameld over wie er zo al in Rotterdam-Zuid rijdt en welke gezelschappen er in de auto’s zitten. Dit kan later bij eventuele onderzoeken net het puzzelstukje zijn dat leidt tot het oplossen van een zaak.