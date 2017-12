Politie houdt gezochte Tbs-er aan in Den Haag

De man had een Tbs-maatregel met dwangverpleging opgelegd gekregen en moest daarvoor worden aangehouden.

De Hagenaar werd in 2015 door de rechtbank van Den Haag veroordeeld voor drie (zware) mishandelingen en had een straf gekregen van zeven maanden en Tbs met dwangverpleging. De gevangenisstraf heeft hij inmiddels uitgezeten, maar werd nog gezocht voor de Tbs-maatregel. De Hagenaar was niet te traceren en moest opgespoord worden. Het EVA-Team werd hiervoor ingezet en deze wist hem al snel aan te houden.

Tbs-maatregel met dwang

Tbs staat voor terbeschikkingstelling en is geen straf, maar wél een maatregel die iemand zijn vrijheid ontneemt. Tbs met dwangverpleging wordt opgelegd aan mensen met psychiatrische en vaak ook verslavingsproblemen, die (mede) door die problemen een ernstig delict hebben gepleegd.