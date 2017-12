Extra geld voor Q-koorts patiënten

Daarnaast wordt de Stichting Q-support nog drie jaar gefinancierd met in totaal 3,5 miljoen euro. Dat schrijven de ministers Bruins (MSZ) en Schouten (LNV) vandaag aan de Tweede Kamer.

De ministers schrijven zich er zeer van bewust te zijn dat de Q-koortsuitbraak grote gevolgen heeft gehad. Sommige mensen zijn ernstig ziek geworden en er zijn mensen overleden. De impact op de naasten is groot. Het kabinet komt binnenkort met een regeling om vast te leggen welke patienten en nabestaanden voor een tegemoetkoming in aanmerking komen.

Ook met de doorstart van de Stichting Q-support hoopt het kabinet te zorgen voor de juiste zorg, steun en begeleiding van Q-koorts patiënten en nabestaanden. Q-support richt zich de komende tijd vooral op overdracht van kennis en ervaring naar de reguliere zorg (zoals huisartsen en gemeenten) om ook in de toekomst voor de juiste begeleiding te kunnen zorgen.

Naast de eerder door het vorige kabinet beschikbaar gestelde 19 miljoen euro is er in het huidige regeerakkoord nog eens 9 miljoen euro vrijgemaakt.

De ministers nemen daarnaast het vandaag uitgebrachte advies van het RIVM over. Dat betreft het screenen van mensen uit specifieke risicogroepen in regio’s met veel Q-koortspatiënten. Het RIVM gaat deze screening in de reguliere zorg faciliteren en ondersteunen.