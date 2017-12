Douane Schiphol treft neushoorn hoorns aan in bagage

De Douane op Schiphol trof op zaterdag 16 december vijf neushoorn hoorns en vier objecten, vermoedelijk van neushoorn hoorn, aan in de bagage van een passagier. De verdachte passagier, een 30-jarige man met de Chinese nationaliteit die onderweg was van Zuid Afrika naar Shanghai, werd aangehouden. De neushoorn hoorns zijn in beslag genomen door de NVWA en er is een strafrechtelijk onderzoek gestart

De Douane deed de ontdekking van de neushoorn hoorns bij het bekijken van scanbeelden. De geschatte waarde van de neushoorn hoorns en objecten van neushoorn hoorn is ca. € 500.000,-

De verdachte is vandaag voorgeleid aan de rechter-commissaris in Amsterdam en voor 14 dagen in bewaring gegaan.

De handel in (beschermde) diersoorten is internationaal aan strikte regels gebonden in de Convention on International Trade in Endangered Species (CITES). Dit verdrag bevat afspraken over de wetgeving, de naleving en de controle van de internationale handel in bedreigde dieren en planten.