FNV: Gemeente Groningen moet zorgbudget inzetten voor betere thuiszorg

Om de gemeente Groningen een steuntje in de rug te geven over hoe het zorgbudget over 2018 het best kan worden besteed, overhandigt de FNV een zorg adventskalender aan wethouder Schroor. De gemeente wil volgend jaar miljoenen investeren in extra inzet in de zorg, zo bleek uit een nieuwsbericht in oktober. Een investering die de FNV van harte toejuicht. Maar in de gemeentebegroting 2018 zijn de uitgaven niet duidelijk terug te vinden.