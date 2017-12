Tot 22 jaar cel voor liquidatie Tommy van den Burg

De rechtbank Oost-Brabant heeft de 46-jarige Patrick V. uit Eindhoven veroordeeld tot een gevangenisstraf van 22 jaar. Hij schoot in april 2015 de 31-jarige Tommy van den Burg in koelen bloede dood en mishandelde het slachtoffer een jaar eerder met onder meer een ijzeren pijp. De 39-jarige ex-vriendin van de verdachte is tot 6 jaar cel veroordeeld voor het geven van een tip in de moordzaak.

Op basis van onder meer camerabeelden, telefoongegevens en een DNA-spoor oordeelt de rechtbank dat het de 46-jarige verdachte is geweest die het slachtoffer in de nacht van 12 op 13 april 2015 in Eindhoven heeft doodgeschoten. De vrouw tipte hem door vanuit een café waar het slachtoffer was, een sms te sturen waarin stond dat de man onderweg was naar een hotel. De verdachte wachtte in de struiken bij het hotel en kwam tevoorschijn toen het slachtoffer voor een slagboom bij het hotel moest stoppen. Het slachtoffer probeerde nog weg te komen door achteruit te rijden, maar werd dodelijk in de borst geraakt door één van de kogels die de verdachte afvuurde.

Een jaar vóór de liquidatie gebruikte de verdachte zwaar geweld tegen het slachtoffer. Hij lokte de man samen met anderen naar een woning. Daar werd hij ernstig mishandeld, onder meer met een ijzeren pijp. Het slachtoffer moest met spoed worden geopereerd aan zijn verwondingen.

Geschokte rechtsorde

De rechtbank oordeelt dat de man handelde met voorbedachten rade. De verdachte deed een dag vóór de liquidatie 2 voorverkenningen bij het hotel en had die avond – net als de bewuste nacht – veelvuldig contact met de vrouw. Dit gebeurde via telefoons die kennelijk speciaal hiervoor waren aangeschaft. De vrouw speelde een wezenlijke rol bij het delict, maar de rechtbank acht haar rolniet zo groot als die van de schutter. Volgens de rechtbank is zij door het geven van de tip wel medeplichtig aan de moord.

De verdachten hebben het meest fundamentele recht van het slachtoffer ontnomen: zijn recht op leven. Aan de nabestaanden is daardoor een onherstelbaar leed aangedaan. Een dergelijk delict schokt daarnaast de rechtsorde in het algemeen en draagt bij aan algemene gevoelens van onveiligheid. De rechtbank acht een celstraf van 18 jaar passend voor de man. Daar komt 4 jaar celstraf bij voor de poging tot doodslag, een jaar vóór de moord.