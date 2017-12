Traumahelikopter ingezet in Vlaardingen

De traumahelikopter is dinsdagmiddag ingezet bij een medische noodsituatie in de Boisotstraat. De helikopter landde een stukje verder op.

Het betrof een incident in een woning, maar wat er precies is gebeurd is niet bekend. De traumahelikopter vertrok onder grote belangstelling van de schoolgaande kinderen, al snel weer terug naar de basis.