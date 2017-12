Vuurwapen gevonden bij grootscheepse politieactie Drenthe

De politie heeft dinsdag in Drenthe een actie gehouden gericht op verdovende middelen. De actie richtte zich op een aantal locaties in het zuidelijke deel van de provincie. Een 49-jarige inwoner van Hollandscheveld is aangehouden. Er zijn diverse goederen in beslag genomen.

Op grond van informatie en een effectieve en snelle werkwijze wil de politie illegale situaties rondom verdovende middelen aanpakken en verdachten aanhouden. Daarbij wordt samengewerkt met diverse partners. Tijdens de actie kreeg de politie ondersteuning van zoekteams van het Korps Mariniers. Defensie beschikt over gespecialiseerde zoekteams. Deze zoekteams kunnen moeilijke zoekopdrachten uitvoeren. Politie en justitie doen vaker een beroep op de zoekteams van Defensie.

Gedurende de dag vonden doorzoekingen plaats op vier terreinen. In Geesbrug werd op een bedrijventerrein niets aangetroffen. Op twee locaties in Hoogeveen en in een woonhuis in Hollandscheveld vonden agenten wel diverse goederen. Deze goederen zijn in beslag genomen. Het gaat onder meer om een nog nader te bepalen hoeveelheid drugsgelijke stof en een vuurwapen. De politie zet het onderzoek de komende dagen voort.