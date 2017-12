Buschauffeur zit op telefoon te gokken tijdens werk

Een buschauffeur van vervoersbedrijf Arriva is door reizigers betrapt dat hij spelletjes zat te spelen op zijn telefoon tijdens de rit van Kerkrade naar Heerlen.

De redactie van 1Limburg heeft videobeelden toegestuurd gekregen over het voorval. Hierop is te zien dat de chauffeur een gokspelletje heeft openstaan op zijn mobiel. Deze zit in een houder links naast het stuur.

Wanneer de chauffeur staat te wachten voor een zebrapad, gaat hij iets meer op in het spelletje. Reizigers hebben een klacht ingediend bij Arriva.