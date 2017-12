Echtgenote Tjeerd van Seggeren aangehouden

Op zondag 9 juli j.l. werd Van Seggeren dood gevonden in een weiland in De Westereen. De avond ervoor was Tjeerd naar een feest in het dorp geweest. Uit onderzoek door het Nederlands Forensisch Instituut in Rijswijk bleek dat Tjeerd was overleden aan ernstige verwondingen. Het onderzoeksteam houdt er rekening meer dat Van Seggeren zou kunnen zijn aangereden door een auto.