Politie heeft al ruim 28.000 kilo illegaal vuurwerk onderschept

In deze vuurwerkbarometer is te zien hoeveel verboden vuurwerk de politie vanaf 1 januari 2017 in beslag heeft genomen. De barometer wordt elke week geüpdate. Vanaf 2014 wordt de inbeslagname van afgekeurd consumenten vuurwerk niet meer opgenomen in de barometer. Vorig jaar lag het aantal inbeslaggenomen kilo's rond deze tijd nog op de helft.

Vuurwerkbarometer

week 1 t/m week 43 12.718,00

week 44 271,00

week 45 3.239,10

week 46 159,90

week 47 3.166,10

week 48 532,50

week 49 4.129,10

week 50 4.517,50

week 51

week 52

Totaal t/m week 50: 28.733,10 kilogram