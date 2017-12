D66 wil systeem dat landsbestuur waarborgt bij eventuele aanslag op Prinsjesdag

D66 wil dat er net als in Amerika ook in Nederland een systeem komt waardoor het landsbestuur gewaarborgd blijft mocht er zich tijdens Prinsjesdag een aanslag voordoen in de Ridderzaal. D66 wil dat premier Rutte een regeling uitwerkt, naar het Amerikaanse 'Designated Survivor', waarin de democratische legitimiteit van het bestuur is gewaarborgd

Ridderzaal

In Nederland is al enige tijd sprake van een ‘substantieel’ dreigingsniveau, volgens de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV). Tijdens de Troonrede op Prinsjesdag zijn bijvoorbeeld de Koning en zijn eventuele opvolgers, alle bewindspersonen en de volledige Staten-Generaal alsmede de Raad van State aanwezig in de Ridderzaal.

Een democratisch gelegitimeerd bestuur

Als er op dat moment iets ernstigs gebeurt, dan zou dat het voltallige bestuur van het land raken. D66 wil dat ook in een dergelijke crisissituatie een democratisch gelegitimeerd bestuur de leiding over het land heeft. Nu is het volgens de Rijksvoorlichtingsdienst zo dat in een dergelijke situatie Defensie, en een aantal ambtenaren van de NCTV en andere ministeries bij elkaar komen om te bepalen welke maatregelen noodzakelijk zijn.

Continuïteit van het landsbestuur

D66 vindt dat ook op onvoorziene momenten de macht democratisch gelegitimeerd moet zijn. Tweede Kamerlid Joost Sneller: 'De wijze waarop we met een dergelijke onverhoopte situatie om zouden gaan, is nu onvoldoende democratisch gelegitimeerd. Er moet wat D66 betreft ook democratische legitimatie zijn als het ondenkbare gebeurt'.

'Iedereen hoopt natuurlijk dat dit nooit nodig zal zijn. Maar de continuïteit van het landsbestuur is een gewichtige zaak die we zorgvuldig moeten regelen', aldus Sneller die zijn voorstel dinsdag bij het debat over de begroting van Algemene Zaken bij premier Rutte heeft voorgelegd.