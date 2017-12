Syriëganger tot 8 maanden extra celstraf veroordeeld

Een nu 30-jarige man uit Arnhem heeft zich in 2013 schuldig gemaakt aan de voorbereiding van terroristische misdrijven. Hij was uit Nederland afgereisd naar het strijdgebied in Syrië om zich daar aan te sluiten bij de gewapende strijd.

Al eerder veroordeeld

Het hof heeft bij de strafoplegging mede rekening gehouden met het feit dat de man al eerder, op 15 maart 2016 was veroordeeld door het hof. De veroordeling werd voor een deel vernietigd door de Hoge Raad.

Een ander deel bleef in cassatie overeind en daarvoor had de man een gevangenisstraf van achttien maanden waarvan twaalf maanden voorwaardelijk gekregen. Voor 2 andere feiten wees de Hoge Raad de zaak terug naar het gerechtshof, hiervoor heeft het hof nu nog extra 8 maanden gevangenisstraf opgelegd.

Verdachte trachtte bijdrage te leveren aan de jihadstrijd

De man was op weg naar Syrië toen hij op 14 augustus 2013 in Kleef (D) werd aangehouden. Bij hem werden onder meer geld, gevechtskleding en andere goederen die voor de strijd van nut waren aangetroffen.

Door zijn handelen heeft de man geprobeerd een wezenlijke bijdrage te leveren aan de gewelddadige jihadstrijd in Syrië en aldus aan de (verdergaande) destabilisering en onveiligheid in (de regio van) Syrië. Het is immers een feit van algemene bekendheid dat jihadistische groeperingen, in het bijzonder IS en Jabhat al-Nusra, zich in Syrië op grote schaal schuldig maakten en maken aan grove mensenrechtenschendingen.