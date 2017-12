Minister wil Lelystad Airport snel openen, maar VVD, D66 en CU twijfelen

Veiligheid en zorgvuldigheid

Bij de uitbreiding van de luchthaven zijn in de milieueffectreportage grote fouten gemaakt. Het herstellen daarvan en het vaststellen van de vliegroutes duurt volgens minister Van Nieuwenhuizen langer dan gepland. De minister heeft laten weten dat zorgvuldigheid wel voorop staat. Minister tijdens het debat hierover in de Tweede Kamer: 'Natuurlijk moet nog blijken of het gaat lukken, want het moet wel zorgvuldig gebeuren. Als het meer tijd kost of als er iets meer moet worden uitgezocht, dan is dat zo.' En ook de veiligheid moet gegarandeerd zijn. '"Daar nemen we geen risico's mee. We gaan geen onveilige vliegroutes aanleggen.'

Geluidshinder en natuurschade

Bij de inwoners van Gelderland en Overijssel hebben de uitbreidingsplannen tot protest geleid. Ze zijn bang voor geluidshinder en natuurschade door geplande vliegroutes. En ze voelen zich niet serieus genomen nu is gebleken dat de onderzoeken naar geluidshinder niet kloppen.

De minister tijdens het debat: 'Ik betreur dat die fouten zijn gemaakt. Er is veel fout gegaan in de communicatie. Mensen voelden zich niet gehoord en dat leidde tot veel onrust en zorgen.'Volgens de minister moet er naar alle milieueffecten worden gekeken en moet een nieuwe berekening zorgvuldig worden gedaan met de juiste gegevens. De coalitiepartijen VVD, D66 en ChristenUnie begonnen dinsdagavond al te twijfelen, wat hen betreft is een opening in april 2019 niet langer een moetje, aldus BNR Radio.