Ouders overleden fotomodel Ivana vragen minister Zijlstra om hulp

Ze wil dat de minister de Maleisische overheid verzoekt om het lichaam van Ivana vrij te geven en de onderzoeksgegevens te verstrekken. Dit schrijft onder meer het Nederlands Dagblad woensdag.

De advocaat van de familie Smit vindt de omstandigheden waaronder Ivana is overleden 'uiterst verdacht'. Nadat bekend werd dat Ivana was overleden, vloog de familie direct naar Maleisië om uit te zoeken wat er precies is gebeurd, maar ze bleek volgens hun advocaat weinig voor elkaar te kunnen krijgen. Advocaat van de familie: 'Inmiddels zijn er bijna twee weken verstreken sinds het overlijden van Ivana, maar blijkt haar stoffelijk overschot nog altijd niet te zijn vrijgegeven.'

Geen grond opsporingsonderzoek

Ivana Smit overleed op 7 december na een val van een balkon in de Maleisische hoofdstad Kuala Lumpur. Zij was die nacht op bezoek bij een Amerikaans echtpaar. Over de gebeurtenissen in Kuala Lumpur zegt de advocaat in de krant: 'Wat de rol van het echtpaar bij de dood van Ivana zou zijn geweest is ook nog onbekend. Van een grondig opsporingsonderzoek blijkt geen sprake te zijn geweest.' En er zouden ook harddrugs in haar lichaam zijn aangetroffen.

Onbegrijpelijk

Voor de ouders van Ivana is het onbegrijpelijk dat het lichaam van hun dochter nog niet is vrijgegeven door Maleisische autoriteiten. Zij gaan er volgens de advocaat 'volledig aan onderdoor'., zo schrijft de krant. De vader van Ivana is bij thuiskomst ingestort. Hij kreeg een hartinfarct en moet gedotterd worden.