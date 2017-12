Rechtbank verbiedt motorclub Bandidos per direct

De rechtbank geeft daarmee het Openbaar Ministerie (OM) gelijk dat vindt dat Bandidos Motorcycle Club als vereniging verboden moet worden en daarom een rechtszaak aanspande tegen de motorclub. De rechter verbiedt de motorclub per direct. Volgens de rechter vormt de vereniging een gevaar voor de openbare orde en rechtvaardigt dat een civielrechtelijk verbod. De bandidos typeren zichzelf als wetteloos en hanteren slogans die gewelddadige boodschappen bevatten. Bij de club is sprake van ee ncultuur waarin het plegen van (ernstig) geweld wordt gestimuleerd. De wetteloosheid blijkt ook feitelijk te bestaan, gezien het aantal leden dat betrokken is bij strafbare feiten. Dit meldt rechtbank Midden-Nederland woensdag.

Het verbod geldt voor de Nederlandse organisatie. Het is voor het eerst dat er een motorclub in Nederland wordt verboden en het betekent een groot succes voor het Openbaar Ministerie. In 2009 is nog geprobeerd om de Hells Angels te verbieden maar dat is niet gelukt. Het OM is ook een procedure gestart om motorclub Satudarah te verbieden

Motorclub Bandidos is sinds 2014 in Nederland gevestigd en heeft chapters in Sittard, Nijmegen en Utrecht.