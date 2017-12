Politie te weinig mankracht om al het illegale vuurwerk in te nemen

De politie beschikt over te weinig mankracht om alle vermoedens over illegaal vuurwerk na te kunnen trekken.

Voorzitter Gerrit van de kamp van de politievakbond ACP zegt dat er te weinig agenten zijn om alle adressen te controleren. Dit meldt de Telegraaf woensdag. Er zouden volgens Van de Kamp gewoon te veel online aanbieders zijn. De politie wil alles wel natrekken, maar de hoeveelheid werk is te groot. In de krant zegt Van de Kamp: 'Zodra er op het internet wordt gerechercheerd komt er ongelooflijk veel informatie over adressen en verdachten. Deze hoeveelheid is aanzienlijk groter dan de beschikbare menskracht bij de politie.'