Man aangehouden voor zware mishandeling op de Zeedijk

De politie heeft dinsdag 19 december een 33-jarige man aangehouden in verband met een zware mishandeling.

De man wordt ervan verdacht dat hij een 24-jarige vrouw in het gezicht heeft geslagen met een glas. Dit gebeurde in de nacht van zaterdag 13 op zondag 14 mei in een café aan de Zeedijk.

De vrouw houdt blijvend letsel over aan deze ernstige mishandeling. Beelden van de mishandeling, waarop de verdachte goed herkenbaar in beeld staat, werden getoond in de opsporingsprogramma’s Bureau 020 van AT5, Bureau NH van RTVN-H en Opsporing Verzocht.