Het Nederlands Kamerkoor wint De Ovatie 2017

De VSCD Klassieke Muziekprijsjury kent de prijs toe voor het concertprogramma met Via Crucis van Franz Liszt en Jetzt Immer Schnee van Sofia Gubaidulina o.l.v. Reinbert de Leeuw. De feestelijke uitreiking vindt plaats voorafgaand aan de uitvoering van het Weihnachts-Oratorium o.l.v. chef-dirigent Peter Dijkstra in TivoliVredenburg.



Uit het juryrapport

"In Via Crucis, waarvan het Kamerkoor 31 jaar geleden al dé maatgevende plaatopname maakte, was het welhaast eenstemmige koor meditatief, wijs, eerlijk en breekbaar. In Jetzt Immer Schnee, uitgevoerd samen met Asko|Schönberg, toonde het ruimtelijk opgestelde koor zich een verzameling stemkunstenaars met eindeloos veel nuances." Het complete juryrapport verschijnt vandaag op www.vscd.nl.



De winnaar van de VSCD Klassieke Muziekprijs krijgt een tournee aangeboden langs de concertzalen van Nederland die aangesloten zijn bij het Grote Zalenoverleg van de VSCD. Het programma van het Nederlands Kamerkoor dat in seizoen 2018/2019 gaat toeren is Duister Rusland, een programma met onder andere Schnittkes weinig gehoorde Concert voor Koor.



De jury

De VSCD Klassieke Muziekjury bestaat uit programmeurs van concertzalen door heel Nederland: voorzitter Gabriel Oostvogel (De Doelen), Boudewijn Berentsen (Muziekgebouw aan ’t IJ), Yvonne van den Berg (Oosterpoort Groningen), Liesbeth den Boer (Concertgebouw Haarlem), Gert Gering (Concertzaal Tilburg), Simone Kratz (Wilminktheater en Muziekcentrum Enschede), Susanne Lammers (Stadspodia Leiden), Marian van der Meer (Concertgebouw Amsterdam), Corné Ran (Zuiderstrandtheater Den Haag), Masa Spaan (De Vereeniging Nijmegen), Jurjen Toepoel (Parkstad Limburg Theaters), Peter Tra (TivoliVredenburg), Frank Veenstra (Muziekgebouw Eindhoven) en Neil Wallace (De Doelen).



De prijzen

De Ovatie, de klassieke muziekprijs van de VSCD, wordt uitgereikt aan een bijzondere podiumprestatie van een musicus die of ensemble dat een belangrijke bijdrage levert aan het Nederlandse klassieke muziekleven. De winnaar, aangewezen door de jury van de Ovatie, krijgt als prijs een tournee langs diverse concertpodia.



De Ovatie is in 2003 door de Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties (VSCD) in het leven geroepen. Podiumkunstenaars dragen krachtig bij aan het kunstklimaat en zijn het hart van theaters en concertgebouwen. Hun prestaties verdienen bijzondere aandacht en een zo groot mogelijk publiek. Daarom eren de podia, verenigd in de VSCD, en partners uit de sector elk jaar de podiumkunstenaars door het uitreiken van prijzen in verschillende genres voor de indrukwekkendste podiumprestaties.



Bij De Ovatie hoort een beeld ontworpen en uitgevoerd door de Amsterdamse kunstenares Iris Le Rütte. Een groot formaat van dit beeld hangt in de Beatrixfoyer van Het Koninklijk Concertgebouw als een ode aan alle prijswinnaars.



Aankomende concerten van het Nederlands Kamerkoor

In maart gaat het Nederlands Kamerkoor weer op tournee met Reinbert de Leeuw. Samen met Holland Baroque brengt het Kamerkoor onder zijn leiding Bachs Johannes-Passion, een vervolg op de veelgeprezen Matthäus-tournee in 2016.

De aankomende tijd is het Nederlands Kamerkoor, naast de laatste uitvoeringen van het Weihnachts-Oratorium, te horen in de familievoorstelling Beauty en het beest, een coproductie met Maas theater en dans en de Stadsschouwburg Utrecht (van december tot maart, uitvoeringen door heel Nederland).

www.nederlandskamerkoor.nl/concerten