Twintig N-wegen in 2019 voorzien van trajectcontroles

'Eerder werden al trajectcontroles op elf N-wegen bekend gemaakt', aldus het OM dat verwacht dat alle 20 installaties in 2019 aan zullen staan.

Het Openbaar Ministerie (OM) laat op nog eens negen N-wegen in heel Nederland trajectcontroles plaatsen om de verkeersveiligheid te vergroten. dit heeft het OM woensdag bekendgemaakt.

Relatief meer slachtoffers

N-wegen zijn vaak provinciale wegen, met veel verkeer en verkeersongevallen. Uit analyses is gebleken dat juist op deze wegen relatief meer verkeersslachtoffers vallen dan op andere wegen.

Daarom treffen wegbeheerders, politie en OM maatregelen op het gebied van de infrastructuur, educatie en handhaving. Met het plaatsen van 20 trajectcontroles in heel Nederland intensiveert het Openbaar Ministerie de handhaving op deze wegen.

Bij de keuze van de locaties is, in overleg met de politie, gekeken naar meerdere factoren; het ongevalspercentage, het aantal snelheidsovertredingen en de risicofactoren.

Overzicht wegen

Met de wegbeheerders van de volgende wegen is overeenstemming bereikt over het plaatsen van een trajectcontrole:

Nieuwe wegen waar trajectcontroles gepland zijn

Gelderland N325 Arnhem (Pleijroute)

N787 tussen Brummen en Eerbeek

Noord-Holland N201 Uithoorn

N205 tussen de N207 en de N232

N9 tussen Burgervlotbrug en St Maartensvlotbrug

Noord-Brabant N261 Tilburg

N639 tussen Chaam en Baarle-Nassau

Overijssel N333 tussen Steenwijk en Blokzijl

Zuid-Holland N11 tussen Alphen a/d Rijn en Zoeterwoude-Rijndijk

De controles komen in beide rijrichtingen. De genoemde locaties zijn bij benadering en moeten nog definitief worden vastgesteld.

Overige locaties

Afgelopen juli heeft het Openbaar Ministerie al de volgende 11 locaties bekend gemaakt:

Trajectcontroles

Flevoland N706 Vogelweg tussen de A27 en Lelystad Airport

Fryslân N351 tussen Wolvega en Oosterwolde

N381 tussen Drachten en Donkerbroek

Limburg N275 tussen Blerick en Nederweert

N564 Weert en grens België

N277 Ysselsteyn en Zeeland

N270 tussen Venray en Ysselsteyn

Utrecht N230 provinciale deel van de Zuilense Ring (Oostelijk gedeelte)

N414 tussen Eembrugge en Bunschoten

Zeeland N253 Rondweg Sluis

N256 Zeelandbrug

In de periode eind 2018 tot en met eind 2019 worden alle 20 trajectcontroles gefaseerd geplaatst en aangezet. Het zijn flitspalen die met elkaar gekoppeld worden, waarbij de gemiddelde snelheid over een bepaalde afstand wordt vastgesteld. Het gaat om wegen met een maximum snelheid van zowel 80 als 100 km per uur.

