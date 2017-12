Taxi door man achtervolgd na lossen schot

Politieagenten hebben in Den Haag in de nacht van dinsdag op woensdag rond 03.40 uur in de Boele van Hensbroekstraat een 39-jarige verdachte aangehouden die ervan wordt verdacht kort daarvoor in die straat een schot te hebben gelost op een auto waarin op dat moment twee personen zaten. Dit heeft de politie woensdag bekendgemaakt.

Beschoten

De agenten werden rond 03.25 uur in de Jan ten Brinkstraat aangesproken door een bestuurder van een taxi, die hen vertelde dat hij en zijn passagiere zojuist in de Boele van Hensbroekstraat waren beschoten. Op het moment dat zij even in de straat waren gestopt, kwam er een man op de taxi afgelopen die een vuurwapen op de auto richtte en een schot afvuurde. De man, een bekende van beide inzittenden, riep hen daarbij allerlei verwensingen toe.

Achtervolging

De geschrokken taxichauffeur reed hierna snel de straat uit, maar zag op het Jonckbloetplein een auto achter hem rijden. In deze auto, een Opel, zat de verdachte. Hierna volgde met hoge snelheid een rit over de Goeverneurlaan richting het Lorentzplein waarbij de taxi, een grijze Mercedes, door de verdachte werd gevolgd. De taxichauffeur wilde naar het politiebureau aan de Slachthuislaan rijden en reed via de Oudemansstraat die kant op. Onderweg daarheen kwam hij een surveillanceauto tegen en lukte het hem op de Jan ten Brinkstraat de aandacht van de agenten te trekken.

Verdachte aangehouden

Op basis van de melding, het signalement van de verdachte en een bekend verblijfadres van deze man, reden de agenten hierna naar een woning in de Boele van Hensbroekstraat. Hier zagen zij de verdachte voor het raam van de woning staan, waarna zij hem sommeerden om naar buiten te komen. Daar werd hij even later op straat aangehouden.

Nog twee aanhoudingen

In de woning werden nog twee andere mannen, een 29-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats en een 45-jarige inwoner van Den Haag aangehouden. Zij werden in de loop van de ochtend heengezonden en bleken niet bij het incident betrokken te zijn geweest.

Bij het sporenonderzoek in de Boele van Hensbroekstraat werd op straat een patroonhuls en een kogelinslag in een geparkeerde auto aangetroffen. In de woning waar de verdachte verbleef vonden de agenten nog een huls en een patroon. De auto van de verdachte is voor onderzoek in beslag genomen. De verdachte zit nog vast op het bureau. De politie doet nog steeds onderzoek naar het vuurwapen en komt daarom graag in contact met getuigen die beide auto’s met hoge snelheid door de straten hebben zien rijden.

