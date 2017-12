Impuls voor duurzaam bouwen van woningen en kantoren

'Daarmee komt er in aanvulling op bestaande minimumeisen in het Bouwbesluit voor de energiezuinigheid van gebouwen, ook een grenswaarde voor de milieueffecten van het materiaalgebruik in de bouw', aldus het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties woensdag.

Milieuprestatieberekening

Bouwers waren volgens het Bouwbesluit 2012 al verplicht een milieuprestatieberekening te maken, maar er gold nog geen grenswaarde. Partijen konden zo ervaring opdoen met het ontwikkelen van duurzame oplossingen en het maken van berekeningen. De wijziging van het Bouwbesluit 2012 is vandaag gepubliceerd in het Staatsblad.

Circulaire bouweconomie

Bij de berekening telt de hele cyclus van een product mee voor de milieubelasting. Van winning van de grondstof, productie en transport tot gebruik en sloop van het bouwwerk. Recycling en hergebruik tellen ook mee. De milieuprestatieberekening past dan ook in het streven naar een circulaire bouweconomie waar geen materialen nodig zijn uit eindige bronnen.

----------------------------------------------------------------------------

Al het nieuws van Blikopnieuws.nl automatisch binnenhalen? Gebruik onze RSS-feed (http://www.blikopnieuws.nl/feeds/all/rss.xml)