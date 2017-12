Re-integratie gedetineerden onderzocht door Onderzoeksraad

Ernstige psychiatrische aandoening

Het gaat om gedetineerden die vanwege een ernstige psychiatrische aandoening worden behandeld. De Onderzoeksraad zal daarbij ook kijken naar de informatiepositie van onder anderen de burgemeester en de politie.

Zaak Anne Faber

De Onderzoeksraad reageert met zijn besluit op het verzoek van de burgemeester van Zeist, Koos Janssen, die op basis van artikel 43 van de Wet op de Onderzoeksraad voor Veiligheid de vraag bij de Onderzoeksraad heeft neergelegd om een onderzoek te starten naar aanleiding van de gebeurtenissen rond de vermissing en de dood van Anne Faber en het effect daarvan op de samenleving in Den Dolder.

Veiligheid samenleving

De Onderzoeksraad kiest voor een bredere benadering dan in het oorspronkelijk verzoek is geformuleerd, waarbij de nadruk zal liggen op het systeem van re-integratie vanuit forensisch psychiatrische klinieken en de wijze waarop de veiligheid van anderen in de samenleving meegewogen wordt.

De Onderzoeksraad zal de komende twee maanden gebruiken om een verkenning uit te voeren, die de basis vormt voor de afbakening van het onderzoek en de precieze onderzoeksvraag.

