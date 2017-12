Verdachte vernielen ruiten Israëlisch restaurant psychiatrisch onderzocht

De rechtbank heeft vanmiddag de gevangenneming bevolen en direct geschorst onder bijzondere voorwaarden om te verzekeren dat hij zal meewerken aan de psychologische en psychiatrische onderzoeken. De rechtbank is naar aanleiding van verklaringen van de verdachte tegen een reclasseringsmedewerker enige tijd na zijn vrijlating én naar aanleiding van zijn verklaringen ter zitting van mening dat er mogelijk herhalingsgevaar bestaat. De rechtbank heeft overigens de voorwaarden overgenomen die de officier van justitie eerder had opgelegd.

De man zou op donderdagochtend 7 december met een stok de ruiten van een Israëlisch koosjer restaurant in Amsterdam-Zuid hebben ingeslagen en vervolgens een Israëlische vlag hebben gestolen. Op dat moment was het restaurant gesloten en was er niemand aanwezig. De man werd aangehoudennadat aanwezige agenten versterking hadden opgeroepen omdat ze niet wisten of de verdachte naast de stok verder nog bewapend was.

Na zijn aanhouding is de man diverse malen uitgebreid door de politie – onder meer door terrorismespecialisten - verhoord. Vanwege het doelwit, in combinatie met de eerste verklaring van verdachte, is besloten zijn woning te doorzoeken. Computer, telefoon en cd-rom zijn in beslag genomen en onderzocht. Daarbij is niets aangetroffen dat zou wijzen op terrorisme of op contacten met terroristische organisaties. De man is door een psychiater bezocht omdat zijn verklaringen aanleiding gaven te veronderstellen dat het een verwarde persoon betrof.

De verdachte heeft aangegeven boos te zijn op de staat Israël, maar geen wraak te koesteren tegen joden. Hij heeft verklaard dat hij in een Palestijns vluchtelingenkamp in Syrië bij wijze van zelfverdediging heeft gevochten tégen de terreurbewegingen IS en JAI Nusra. Die enkele verklaring van hemzelf is onvoldoende om hem te vervolgen voor het deelnemen aan de gewapende strijd.

Het openbaar ministerie (OM) besloot de man twee dagen na aanhouding met een dagvaarding voor vernieling en diefstal heen te zenden. Het blanco strafblad, noch het gesprek met de psychiater, noch de persoon van de verdachte gaven de mogelijkheid de man langer vast te houden. De man heeft een locatieverbod opgelegd gekregen voor de omgeving van het betreffende Israëlisch restaurant en hij moet contact onderhouden met de reclassering.

De officier van justitie heeft er vandaag tijdens de zitting op aangedrongen de zaak vandaag inhoudelijk te behandelen gezien de grote beroering die de gebeurtenis heeft veroorzaakt. De beroering is ontstaan in de Nederlandse samenleving in het algemeen en bij de joodse gemeenschap in het bijzonder omdat het met een terroristische daad wordt geassocieerd. Juridisch-technisch geredeneerd heeft de man met zijn daad geen terroristisch oogmerk gehad omdat niet de ontwrichting van de maatschappij zijn doel was, maar de Israëlische vlag. De grote beroering die zijn daad heeft veroorzaakt en het discriminatie-aspect - het feit dat de man ervan verdacht wordt gericht geweld te hebben gebruikt tegen een Israëlisch restaurant en gericht een Israëlische vlag te hebben gestolen - werkt strafmaat-verhogend in vergelijking met een ‘gewone’ diefstal of vernieling. Het OM zal tijdens de inhoudelijke behandeling van de zaak dan ook fors rekening houden met deze context waarbinnen de vernieling en diefstal hebben plaatsgevonden.

