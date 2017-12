Schietpartij en handgranaat bij Club Blu in Rotterdam

De politie is op zoek naar getuigen die gezien hebben hoe er vannacht, de nacht van dinsdag 19 op woensdag 20 december, werd geschoten op de deur van Club Blu aan de Prins Alexanderlaan in Rotterdam. Er zijn inslagen in de deur gevonden en op straat vond de politie hulzen, afkomstig uit een vuurwapen.