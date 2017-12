Europees Hof: doorbrengen lange rusttijd in cabine verboden

Het Europese Hof bepaalde woensdag dat vrachtwagenchauffeurs in de Europese Unie hun wekelijkse rust van 45 uur niet in de vrachtwagencabine mogen doorbrengen. Deze uitspraak schept duidelijkheid en dat vindt TLN positief. Hiermee is een gelijk speelveld voor transportondernemingen in Europa een stap dichterbij.

Er was al langer een Europese regel van kracht die het doorbrengen van de wekelijkse rusttijd in de cabine verbood. Maar verschillende landen legden die regel anders uit. Zo handhaafde Nederland niet op een verbod, maar landen als België, Frankrijk, Duitsland en Oostenrijk wel.

Parkeerplaats van Europa

Dat Nederland het verbod tot nu toe niet handhaaft, zorgt ervoor dat Nederland ‘de parkeerplaats van Europa’ is: chauffeurs komen speciaal naar ons land om de 45 uur rust in de cabine door te brengen. Dit is niet wenselijk: beveiligde parkeerplaatsen met goede voorzieningen zijn schaars. En bij volle parkeerplaatsen zijn chauffeurs niet meer in staat om aan de rij- en rusttijden te voldoen. Verder zorgen langparkeerders vaak voor overlast. TLN gaat ervan uit dat de Nederlandse overheid het verbod nu zo snel mogelijk gaat handhaven, maar natuurlijk niet voordat zij Nederlandse transporteurs goed op de hoogte brengen van het verbod.

Gelijk speelveld

Het gelijktrekken van de Europese regels brengt een gelijk speelveld dichterbij. Maar er zijn nog genoeg andere Europese regels die de verschillende lidstaten op hun eigen manier toepassen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de verschillende manieren waarop lidstaten de minimumloonregelingen hanteren.

Langere termijn: flexibiliteit gewenst

Voor nu is er duidelijkheid en dat vindt TLN positief. Maar op de langere termijn pleit TLN voor Europese regels die goed zijn voor de chauffeur én rekening houden met de flexibiliteit die transport vergt. TLN vindt een humane behandeling van chauffeurs belangrijk; maandenlang achter elkaar onderweg zijn hoort daar niet bij. Maar transport vergt ook flexibiliteit. TLN vindt daarom dat het uiteindelijk mogelijk moet zijn om eens in de vier weken de 45 uur rust in de cabine door te brengen, liefst op een beveiligde parkeerplaats met goede voorzieningen. Maar die regel moet daarom wel voor álle Europese landen hetzelfde zijn. TLN pleit er daarom voor dit op te nemen in het Mobility Package, een pakket aan maatregelen voor de transportsector in de gehele Europese Unie geldt.

----------------------------------------------------------------------------

Al het nieuws van Blikopnieuws.nl automatisch binnenhalen? Gebruik onze RSS-feed (http://www.blikopnieuws.nl/feeds/all/rss.xml)