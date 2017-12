Twee doden bij schietpartij in Rotterdam

Bij een schietpartij in Rotterdam zijn woensdagavond twee personen om het leven gekomen. Dit meldt de politie.

Rond 19.00 uur vond de schietpartij plaats op de Rhijnauwensingel. De politie laat weten dat beide slachtoffers in een geparkeerde auto zaten en vanuit een ander voertuig onder vuur werden genomen. Een van de slachtoffers was opslag dood. Het tweede slachtoffer is nog gereanimeerd, maar dit mocht niet meer baten. Deze overleed ook op de plaats van het incident.

Wat de toedracht is van de schietpartij is niet bekend. De politie heeft de omgeving afgezet en is een sporenonderzoek begonnen.

