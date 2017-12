'Kerstmarkt in grotten Valkenburg zijn rattenval'

Per jaar bezoeken ongeveer 300.000 mensen de kerstmarkt. De Fluuwelengrot zou volgens de brandweer 865 bezoekers tegelijk binnen mogen hebben. De gemeente slaat het advies van de brandweer in de wind en laat 1035 mensen tegelijk toe.

Hoogleraar Veiligheid zegt tegenover EenVandaag dat beide aantallen veel te hoog zijn. ‘Ook al stop je maar 200 mensen in deze grot, dan nog is het een onveilige situatie. Die grot moet gewoon dicht.’

Oud-brandweercommandant en brandveiligheidsexpert Fred Vos is zeer duidelijk over de veiligheidssituatie in de grotten. ‘Zelfs de vuurwerkramp in Enschede kan hier qua gevaar-setting niet tegen op. Ik ben me kapot geschrokken’, aldus Vos. ‘Het is heel cynisch gezegd een rattenval.’

