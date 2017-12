Geen hoofddoek bij het politie-uniform

De politie heeft woensdag in een brief aan het College voor de Rechten van de Mens laten weten dat een hoofddoek bij het politie-uniform niet wordt toegestaan. Op 20 november jl. oordeelde het College voor de Rechten van de Mens in de zaak van een politiemedewerker die een hoofddoek bij het uniform wil dragen. Zij krijgt hiervoor geen toestemming. Wel mag zij haar huidige werkzaamheden in burgerkleding en met hoofddoek voortzetten. Zij blijft daarmee een uitzondering. Dat is woensdag met betrokkene besproken in een persoonlijk gesprek met korpschef Erik Akerboom en politiechef Rotterdam Frank Paauw.

Akerboom: wij willen divers korps zijn

Korpschef Erik Akerboom: ‘Wij willen een divers samengestelde politie zijn, die midden in de maatschappij haar belangrijke taken kan vervullen. Objectiviteit en neutraliteit zijn daarbij heel belangrijk. Ieder mens heeft persoonlijke opvattingen, maar onze professionaliteit vraagt om die voor je te houden. Deze onpartijdige en onafhankelijke uitstraling komt met name tot uiting in het uniform.’

Inspelen op maatschappelijk en technologische ontwikkelingen



Akerboom: ‘De samenleving verandert en ons werk dus ook. Allerlei maatschappelijke en technologische ontwikkelingen geven steeds nieuwe inhoud aan de manier waarop wij contact hebben met burgers. Om effectief te zijn en te blijven in een veranderende samenleving, zijn legitimiteit en het vertrouwen van de burger essentieel. De politie wil die nieuwe ontwikkelingen nader duiden en in overleg met het gezag en andere betrokken partners onderbrengen in één nieuwe Beroepscode.’

