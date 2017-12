Truck botst op pijlwagen op A2

De A2 bij Den Bosch (knooppunt Empel) is woensdagavond in beide richtingen afgesloten na een ernstig ongeluk met een vrachtauto.

De truck botste op een pijlwagen en vloog daarna in brand. De weg was uren dicht. Het ongeluk gebeurde op de rijbaan richting Utrecht. Vanwege de ernst van de situatie, en omdat er mensen over de snelweg liepen, werd ook de rijbaan richting Eindhoven afgesloten, zo meldt de VID. Vlak voor zes uur werd de weg weer vrijgegeven.

