Vrouw doet nog altijd het meeste in huis

De verdeling is verschillend: mannen werken meer en vrouwen besteden meer tijd aan het huishouden en zorgtaken. Het verschil is het grootst in gezinnen met kinderen. Op weekbasis werken vaders 18 uur meer en besteden ze 15 uur minder aan het huishouden en zorgtaken dan moeders. Op jonge leeftijd is er ook al een verschil zichtbaar. Bij de 12-19-jarigen besteden jongens hier 5 uur per week aan huishoudelijke taken, boodschappen en informele hulp, terwijl dit voor meisjes bijna het dubbele (9 uur per week) is.

