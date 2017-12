Persoon raakt bekneld tijdens werk in Vlaardingen

Het incident gebeurde bij het bedrijf Kreber Prilling & Proces Equipment. De politie spreekt over een zware buis of plaat. De brandweer, meerdere ambulances en het mobiel medisch team werden opgeroepen. Nadat het slachtoffer uit zijn benarde positie kon worden bevrijdt, is deze met een spoedtransport naar het Erasmus Medisch Centrum overgebracht. Over de oorzaak van het ongeval is nog niets bekend. De arbeidsinspectie zal hier met de politie onderzoek naar gaan doen.

