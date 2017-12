Man (49) door geweld om het leven gebracht in woning Hoogeveen

Bij de Meldkamer Noord-Nederland kwam woensdagavond een melding binnen van een familielid. Die had het slachtoffer aangetroffen. Samen met de ambulancedienst gingen agenten naar de woning. Al snel werd duidelijk dat het slachtoffer om het leven was gekomen. Daarop werd een onderzoek gestart. Door forensische opsporing werd begonnen met een sporenonderzoek in een rondom de woning. Rechercheurs hoorden getuigen en andere betrokkenen. Inmiddels is een Team Grootschalige Opsporing (TGO) samengesteld. Dit team, bestaande uit rechercheurs van verschillende disciplines, onderzoekt de dood van de 49-jarige man.

