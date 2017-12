Vrouw (21) overleden na aanrijding Utrecht

De 21-jarige vrouw die betrokken was bij de aanrijding, overleed woensdagavond 20 december aan haar verwondingen. Een 24-jarige man uit Utrecht, de vermoedelijke bestuurder van de andere auto, meldde zich aan het politiebureau en is aangehouden.

Die zaterdagochtend 9 december was een auto tegen een boom gebotst. Een andere auto was in het water terecht gekomen. Daarin zat het 21-jarige slachtoffer die met ernstig letsel naar een ziekenhuis werd gebracht. Zij overleed woensdagavond 20 december aan haar verwondingen.

In de auto die tegen de boom stond, zaten twee 24-jarige Utrechters. Zij werden aangehouden en zitten nog vast. De vermoedelijke bestuurder van de auto was gevlucht. De recherche startte een onderzoek naar hem. De 24-jarige man meldde zichzelf woensdag 20 december op het politiebureau. Ook hij werd aangehouden en zit vast.

----------------------------------------------------------------------------

Al het nieuws van Blikopnieuws.nl automatisch binnenhalen? Gebruik onze RSS-feed (http://www.blikopnieuws.nl/feeds/all/rss.xml)