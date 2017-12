Misstanden Oranjekazerne erger dan gedacht

Uit een vertrouwelijk rapport van het ministerie van Defensie uit 2015 blijkt dat de misstanden op de Oranjekazerne in Schaarsbergen omvangrijker zijn dan tot nu toe bekend is. Het rapport, dat in handen is van de Volkskrant, schetst een vernietigend beeld van de cultuur binnen de poorten van de kazerne.