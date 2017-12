Grote hoeveelheid nepkleding en schoenen in beslag genomen

De politie heeft woensdag vanuit een garagebox aan de Diependijkstraat in Blerick een grote hoeveelheid nepschoenen en kleding in beslaggenomen. Er is een onderzoek gestart naar de eigenaar van deze spullen.

De garagebox trok de aandacht van de agenten omdat het eruit zag alsof geprobeerd was om de toegangsdeur te forceren. Door deze poging was er een grote ruimte, tussen deur en garage, ontstaan waardoor de agenten de nepgoederen zagen staan. De inrichting van de garagebox leek op een winkel. De schoendozen stonden per schoensoort gestapeld met bovenop een exemplaar uit de doos.

De douane werd gewaarschuwd vanwege het vermoeden van nepartikelen. Medewerkers van de douane stelden vast dat er inderdaad sprake was van namaak van merkartikelen. Naast schoenen werd een groot aantal jassen, T-shirts en broeken in beslaggenomen. De politie is een onderzoek gestart, onder andere naar de eigenaar van deze spullen. Op dit moment zijn nog geen aanhoudingen verricht.

