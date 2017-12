Politie heeft mogelijke vluchtauto dubbele liquidatie Rotterdam gevonden

De politie heeft de vermoedelijke vluchtauto van de dubbele liquidatie woensdagavond in Rotterdam in brand gestoken aangetroffen op de Kruisweg in Ridderkerk. Dit heeft de politie donderdag bekendgemaakt.

Bij het schietincident op de Rhijnauwensingel in Beverwaard kwamen woensdagavond twee Rotterdammers om het leven. Vanuit een auto werd op hen geschoten. De daders gingen er met hoge snelheid vandoor. Later die nacht stond een auto in brand op de Kruisweg in Ridderkerk. De politie sluit niet uit dat dit de vluchtauto van de daders is.

Geparkeerde auto

Het tweetal dat woensdag om het leven kwam, zat op het moment van de schietpartij in een geparkeerde auto op de Rhijnauwensingel. Vanuit een passerende auto werd even na 19.00 uur op de auto geschoten. Eén van de mannen overleed vrijwel direct aan zijn verwondingen. De reanimatie van het tweede slachtoffer mocht niet baten. Ook hij overleed op de plek van het schietincident.

Vluchtauto en route

Getuigen vertelden de politie tijdens het buurtonderzoek dat er na de schietpartij een donkere auto, vermoedelijk een Audi, met hoge snelheid was weggereden in de richting van de Groeninx van Zoelenlaan. Ook omstanders verderop in de wijk was het opgevallen dat de bestuurder van een donkere auto asociaal over de weg reed in de richting van Ridderkerk.

Audi gestolen vanaf Cordell Hullplaats

Ondanks de snelle inzet van agenten en een zoektocht in de omgeving werd de vluchtauto niet gevonden, tot later die nacht. Toen kreeg de politie de melding van een donkere Audi in brand op de Kruisweg in Ridderkerk. Het heeft er alle schijn van dat dit de vluchtauto is geweest van de daders. De politie heeft de auto in beslag genomen en onderzoekt het voertuig. Uit onderzoek blijkt inmiddels wel dat deze uitgebrande auto in de nacht van 16 op 17 december is gestolen vanaf de Cordell Hullplaats in Rotterdam-Ommoord.

Kort na het incident zag een getuige de vluchtauto nog rijden en schreef het kenteken JF-361-K op. Deze kentekenplaten bleken als gestolen opgegeven te zijn. De diefstal gebeurde tussen 17 en 19 december vanaf een auto aan de Heemraadssingel in Rotterdam.

Dringende oproep

De politie heeft op dit moment nog veel vragen, maar wil in het bijzonder weten of er mensen zijn die de vluchtauto vannacht of sinds 16 december hebben zien rijden. Wie weet meer over de gereden route of heeft de inzittenden gezien? Dit kan waardevolle informatie zijn voor het onderzoek. Dat geldt ook voor informatie over de uitgebrande auto op de Kruisweg. Wie heeft gezien dat de auto daar is neergezet en wie heeft de mogelijke inzittenden of brandstichters gezien?

Heeft u bovendien informatie over de diefstal van de kentekenplaten op de Heemraadssingel of de auto op de Cordell Hullplaats? Laat het ons weten! Alle informatie is welkom. Neemt u contact op met de politie via 0900-8844. Anoniem kan ook via 0800-7000. Liever contact met het team Team Criminele Inlichtingen? Dat kan via 079-3458999.

Tot slot nog een dringende oproep: woont u op de Rhijnauwensingel, Kruisweg, Heemraadsingel, Cordell Hullplaats of in de omgeving, én heeft u camera’s rondom uw woning of bedrijf hangen? Deel deze dan met het team. Dat kan via het formulier op deze pagina.

Grootschalig rechercheteam

Gezien het aantal kogelinslagen heeft de politie het sterke vermoeden dat het om liquidaties gaat. De schietpartij vond plaats middenin een woonwijk. In de woning waar de auto toevallig voor geparkeerd stond vond de politie een kogelinslag. Gelukkig raakte de bewoner niet gewond. De ernst van het schietincident en de impact in de wijk was voor de politie reden om direct op te schalen naar een Team Grootschalige Opsporing (TGO).

----------------------------------------------------------------------------

Al het nieuws van Blikopnieuws.nl automatisch binnenhalen? Gebruik onze RSS-feed (http://www.blikopnieuws.nl/feeds/all/rss.xml)