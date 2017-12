Politieagent buiten functie voor sjoemelen met urenregistratie

De medewerker wordt ervan verdacht dat hij op structurele basis diensten onjuist heeft geregistreerd in het urenregistratiesysteem van de politie. De afdeling Veiligheid, Integriteit en Klachten (VIK) van de politie is daarop begonnen met een onderzoek. De medewerker is de toegang tot de politiegebouwen en –systemen ontzegd.

----------------------------------------------------------------------------

Al het nieuws van Blikopnieuws.nl automatisch binnenhalen? Gebruik onze RSS-feed (http://www.blikopnieuws.nl/feeds/all/rss.xml)