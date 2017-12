Moslims niet welkom als figurant in levende kerststal?

Althans dat schrijft onder meer De Stentor donderdag. Cees Scholten, medeorganisator van het KerstEventZwolle tegen de krant: 'Je kunt moeilijk de rol van Jozef spelen als je zelf geen christen bent.' Op de website van de organisatie zou volgens de krant staan dat vrijwilligers zich alleen kunnen opgeven als ze 'de christelijke visie ondersteunen of willen ondersteunen'. Moslims zouden volgens Scholten wel mogen meehelpen met het opbouwen van het evenement en bijvoorbeeld ook met het inschenken van koffie en thee in de kerk.

Iedereen welkom bij KerstEventZwolle

Zerin Arslan, kadidaat raadslid namens de lokale PvdA is aleviet en behoort tot een liberale stroming van de islam. Een stroming die juist openstaat voor andere geloofsovertuigingen. Zij vindt dat mensen niet hoven te geloven in Jezus om toch uitleg te kunnen geven over de christelijke kerstgedachte. Tegen De Stentor zegt zij: 'Zelf heb ik Nederlands gestudeerd en vakken gehad waarin de bijbel leidend was. Ik ken het christelijke geloof heel goed, misschien wel beter dan menigeen die behoort tot het Christendom. Toch bijzonder dat je dan niet mee kan spelen in de kerststal.'

Maar is dat wel zo? Mogelijk is hier sprake van miscommunicatie of heeft de organisatie zich bedacht. Op de website van KerstEventZwolle staat namelijk: 'Iedereen welkom bij KerstEventZwolle'. En verder staat er onder andere :'Met Kerst vieren we de geboorte van Jezus Christus, de Zoon van God, waar wij in geloven. Dat willen wij als organisatie, samen met de vrijwilligers tijdens het Kerst Event Zwolle in beeld brengen, uitdragen en daarover vertellen. In de vertolking van de kerstboodschap is de overtuiging waarmee de vrijwilligers dat zowel tijdens als rond ons event kunnen doen, dan ook relevant. In tegenstelling tot wat de Stentor op 21-12-2017 heeft gepubliceerd, mogen dit mensen met allerlei achtergronden in levensovertuiging zijn.'