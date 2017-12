Politie zoekt tweede dader woningoverval Breskens, andere verdachte (27) zit vast

De man die woensdagavond na een woningoverval in het buitengebied van Breskens gewond raakte na een schietincident met de politie, is een 27-jarige Terneuzenaar. Naar de tweede verdachte is de politie nog altijd op zoek.

De recherche heeft van diverse mensen een verklaring opgenomen. Ook is woensdagavond een uitgebreid sporenonderzoek gedaan in de woning en in de omgeving daarvan.

Overval

Een bewoner kwam woensdag rond 19.00 uur bij de woning aan de Slikkenburgseweg in Breskens aan. Hij werd door twee mannen overvallen en geslagen. Het slachtoffer raakte gewond en is nadien met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Na behandeling mocht hij het ziekenhuis verlaten.

De overvallers bedreigden in de woning de moeder en haar twee minderjarige kinderen. Een van de slachtoffers zag tijdens de overval kans om de politie te waarschuwen.

Aanrijding en schoten

Toen de eerste politieauto arriveerde, probeerden de twee overvallers op dat moment te vluchten in de auto van het slachtoffer. Er ontstond een aanrijding tussen beide auto's op het terrein aan de Slikkenburgseweg. Hierna werd geschoten. Over het schietincident doet de politie verder geen mededelingen. De rijksrecherche doet daar onderzoek naar.

De 27-jarige dader uit Terneuzen raakte lichtgewond en werd vervolgens aangehouden. Voordat hij naar het politiecellencomplex werd gebracht, is hij in het ziekenhuis aan zijn verwondingen behandeld. Diezelfde avond is de Terneuzenaar naar een politiecel gebracht. Donderdag is hij nog ingesloten en wordt hij verhoord. Hij wordt vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris; dan wordt bepaald of hij langer vast blijft.

Wie meer informatie heeft over de tweede overvaller, wordt door de politie verzocht te bellen naar 0900-8844.