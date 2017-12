Politie pakt ruim 77.750 euro, dure horloges en auto’s af bij doorzoekingen in Rotterdamse woontoren

Bij invallen in diverse appartementen in een woontoren in het centrum van Rotterdam heeft de politie in de nacht van maandag 18 op dinsdag 19 december in totaal 77.750 euro aan contant geld, dure horloges en kleding en diverse voertuigen in beslag genomen.

Er zijn drie mannen aangehouden van 48, 45 en 44 jaar. Eén man komt uit Servië, de anderen uit Montenegro.

Een team van de recherche, het team parate eenheid en een speciaal ondermijningsteam waren aanwezig in de woontoren om een woning te controleren waar eerder verdachte activiteiten plaats vonden. Op straat troffen zij een man aan die na een preventieve fouillering dure spullen en veel contant geld met zich mee bleek te dragen. Naar aanleiding daarvan besloot de politie een woning in de woontoren te doorzoeken. Daar troffen zij drugs aan, middelen om drugs te prepareren, een kostbaar horloge, meer contant geld en aanwijzingen die duiden op handel in verdovende middelen. De man is aangehouden. Zijn dure auto is daarbij ook in beslag genomen.

In het appartement waren aanwijzingen die leidden naar een tweede woning in hetzelfde complex. De agenten besloten meteen door te pakken en gingen ook daar naar binnen. Daar troffen zij twee mannen aan die ook in het bezit waren van contant geld, drugs, twee waardevolle horloges en dure kleding. Deze spullen, plus nog een tweede dure auto, zijn afgepakt en de twee mannen zijn aangehouden. Later zijn zij heengezonden, maar ze blijven verdachte.

Ondermijning

Prioriteit van politie, OM en bestuur is de aanpak van de onzichtbare economie die vermenging van onder- en bovenwereld (ondermijning) veroorzaakt. Dat doet de overheid gezamenlijk, om informatie te delen over en te kunnen reageren op zaken die niet kunnen kloppen. Een van de initiatieven om ondermijnende activiteiten aan te pakken, is het bestrijden van de zogenoemde spookbewoning. Dit zijn woningen die officieel leegstaan maar feitelijk wel in gebruik zijn.