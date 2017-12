Deze bijzondere kerstgroet van de Brandweer Aalsmeer moet je zien

Het korps heeft voor dit jaar een bijzondere kerstgroet bedacht. Op de muziek van Mariah Careys kerstklassieker All I Want for Christmas is You laten ze de vijf brandweerwagens op de maat van de muziek met hun lichten en zwaailichten knipperen. Het korps, bestaande uit mannen en vrouwen, is met het regisseren een lange avond zoet geweest. Maar de video is zeker geslaagd.