'Kiloknallers massaal in de kerstfolders'

Ruim 68% van alle vleesaanbiedingen in de kerstfolders van supermarkten is een kiloknaller. DekaMarkt spant de kroon met 85% kiloknallers. Plus doet het wat dat betreft beter deze kerst. De supermarkt heeft als enige meer keurmerkvlees dan kiloknallers in de kerstfolder

Dit blijkt uit een analyse door Wakker Dier. De organisatie is teleurgesteld om dit kerstleed. “Om klanten de winkels in te lokken stunten supermarkten massaal met dierenleed. De kerstgedachte gaat blijkbaar niet op voor de dieren die op ons bord eindigen”, aldus Anne Hilhorst van Wakker Dier.

(Bijna) geen biologisch

Van alle 365 vleesaanbiedingen die Wakker Dier telde in de kerstfolders, was er slechts één biologisch. 90% van de keurmerkaanbiedingen, hebben één Beter Leven ster. Vooral kippen en runderen hebben te lijden onder het kerstfeest. In beide gevallen is meer dan 80% van het aangeboden vlees een kiloknaller.

Gourmetvlees

Er is ook veel varkensvlees zonder ster. Meer dan de helft van alle 154 aanbiedingen met varkensvlees is een kiloknaller. Ook bij gourmetvlees zijn meer kiloknallers dan keurmerkaanbiedingen. Gemiddeld is 54% van dit vlees een kiloknaller. Bij Plus is dat met 16% het laagst. DekaMarkt heeft met 80% de meeste gourmetkiloknallers.

Kerstfolders

Wakker Dier heeft de speciale kerstfolders onderzocht die de grotere supermarktketens uitbrengen naast hun reguliere weekfolder. Albert Heijn, Jumbo, Plus, Aldi, Lidl, Hoogvliet, Dirk en DekaMarkt hebben zo’n kerstfolder. Hierin is gekeken naar het aanbod vers vlees, vleeswaren en vleesvervangers.