Politie maakt einde aan gijzeling in Den Helder

Op het Havenplein in Den Helder houdt een Engels sprekende vrouw een andere vrouw gegijzeld.

De vrouw wordt tegen haar wil vastgehouden en bedreigd in het kantoor van rederij Teso. Deze verzorgd de veerdienst tussen Den Helder en Texel. De veerdienst is op last van de politie stilgelgegd.

De politie laat weten dat de vrouw wordt bedreigd met een mes en het nog niet duidelijk is wat de vrouw precies wil. De gijzelnemer is hevig geëmotioneerd en houdt de voor haar onbekende vrouw in gijzeling.

De politie probeert de gijzelneemster tot rust te krijgen en hoopt de gijzelaar ongedeerd te kunnen bevrijden.

Beeld Richard Boers