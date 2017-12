Aanhoudingen in grootschalig onderzoek naar fraude bankpassen

In een grootschalig onderzoek naar bankpasfraude middels phishing hield de politie Zeeland-West-Brabant vorige maand twee verdachten aan, een 23-jarige Amsterdammer en een 27-jarige vrouw uit Almere. Deze verdachten waren onderdeel van een landelijk opererende criminele organisatie die vermoedelijk miljoenen buit maakte bij tientallen, mogelijk honderden, slachtoffers.

Het onderzoek startte begin 2017 na een aangifte van een Zeeuws bedrijf dat voor 215.000 euro was gedupeerd. De eigenaar van dit bedrijf had gereageerd op een ontvangen e-mail die afkomstig leek te zijn van de bank. Op geraffineerde wijze werden door de verdachten zijn bankgegevens en pincode onderschept en een nieuwe bankpas aangevraagd. Deze bankpas hengelden ze vervolgens uit de brievenbus. Met de bankpas in bezit werden door verdachten onder andere bestellingen gedaan bij webshops en overboekingen gedaan naar katvangers. De twee hoofdverdachten worden verantwoordelijk gehouden voor het versturen van de phishing e-mails, het beheren van de phishing websites en het onderscheppen van de bankgegevens en bankpas. Met deze praktijken hielden de verdachten zich vermoedelijk al meerdere jaren bezig.

Landelijke samenwerking

Tijdens dit onderzoek werd er samengewerkt met de eenheid Den Haag die tussen 31 oktober en 13 november nog eens acht verdachten heeft aangehouden. Deze ‘cashers’, ‘katvangers’ en ‘hengelaars’ wonen in Rotterdam, Rijswijk, Den Haag, Amsterdam en Gouda en hebben de leeftijd tussen de 17 en 30 jaar. Meerdere aanhoudingen worden niet uitsloten.

Daarnaast werd nauw samengewerkt met de banken, die samen met politie en justitie zijn vertegenwoordigd in de Electronic Crimes (ECTF), en met de Fraudehelpdesk. Ook met andere betrokken partijen werkt de politie samen om barrières te ontwikkelen die deze vorm van fraude kunnen tegengaan.