ChristenUnie: gevaarlijk vuurwerk aanpakken

Door de hoeveelheid incidenten, aantal vuurwerkslachtoffers en geweld tegen hulpverleners is Oud en Nieuw zijn onschuld aan het verliezen, meent de ChristenUnie. Vuurwerk dat tot grote onveiligheid leidt, in combinatie met vandalisme en geweld zoals het gooien van vuurwerk naar hulpverleners, maken ‘dat iets héél leuks, op den duur iets niet-leuks wordt’.

Carla Dik-Faber: “We vragen inmiddels het onmogelijke van bijvoorbeeld de politie. Illegaal vuurwerk en een deel van het legale vuurwerk is niet van elkaar te onderscheiden. Van de vuurwerkslachtoffers is de helft omstander. Dat vind ik – alles bij elkaar – niet meer normaal.” De ChristenUnie wil dat Oud en Nieuw een fantastisch feest is.

Dik-Faber: “Oud en Nieuw kan een fantastisch feest zijn, inclusief oliebollen en vuurwerk en dat moeten we zo houden. Maar ik wil dat het ook dat fantastische feest is voor hulpverleners en alle omstanders. Ik denk daarom dat het tijd is om nu deze stap te zetten. Oud en Nieuw moeten we niet verknallen.”